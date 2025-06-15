Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 15 июня 2025Мир

Хуситы ударили по Израилю

Йеменские хуситы сообщили о ракетных ударах по Израилю
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ariel Schalit / AP

Йеменские хуситы заявили, что ударили по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель хуситов рассказал, что ракетный удар проводился в координации с армией Ирана и был нанесен с помощью гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». По его данным, все снаряды достигли целей.

Ранее стало известно, что иранские ракеты, используемые для атаки Израиля, оснастили боеголовками «высокой разрушительной мощности». По сведениям Fars, Корпус стражей исламской революции использовал ракеты класса «земля-земля», имеющие дальность поражения свыше 1,4 тысячи километров.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по зданию научно-исследовательского института имени Хаима Вейцмана в израильском городе Реховот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?

    Временные ограничения ввели в аэропортах трех российских городов

    Российская армия поразила командный пункт ВСУ и сняла это на видео

    Звезду Мариинского театра задержали за нападение на съемочную группу

    Хуситы ударили по Израилю

    Глава Минобрнауки назвал сроки перехода всех вузов России на новую модель образования

    В Южной Корее ответили на вопрос о новой помощи для Украины

    Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе

    «Флорида» с Бобровским оказалась в шаге от Кубка Стэнли

    Российскую спортсменку унесло течением на курорте Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости