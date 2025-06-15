Хуситы ударили по Израилю

Йеменские хуситы сообщили о ракетных ударах по Израилю

Йеменские хуситы заявили, что ударили по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель хуситов рассказал, что ракетный удар проводился в координации с армией Ирана и был нанесен с помощью гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». По его данным, все снаряды достигли целей.

Ранее стало известно, что иранские ракеты, используемые для атаки Израиля, оснастили боеголовками «высокой разрушительной мощности». По сведениям Fars, Корпус стражей исламской революции использовал ракеты класса «земля-земля», имеющие дальность поражения свыше 1,4 тысячи километров.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по зданию научно-исследовательского института имени Хаима Вейцмана в израильском городе Реховот.