Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 15 июня 2025Мир

Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР

Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР Каземи и его заместителя Мохакека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его заместителя Хасана Мохакека при ударах Израиля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, передает РИА Новости.

«Армия жестокого израильского режима продолжает свои атаки и злодеяния против Ирана», — говорится в заявлении.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Число жертв израильских атак превысило 220 человек

    В Киеве раздались взрывы

    Депутат Рады предложил оправдывать мобилизацию на Украине розыгрышем

    Израиль нанес серию ударов по объектам по производству оружия в Иране

    Шесть подростков пострадали при ударах ВСУ по Донецку

    Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце

    Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР

    Стало известно об ударе по важному объекту ВСУ

    Иран заявил о нанесении ударов по центрам разведки Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости