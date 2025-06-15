Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР Каземи и его заместителя Мохакека

Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его заместителя Хасана Мохакека при ударах Израиля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, передает РИА Новости.

«Армия жестокого израильского режима продолжает свои атаки и злодеяния против Ирана», — говорится в заявлении.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.