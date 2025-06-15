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00:36, 15 июня 2025Мир

Лидер йеменских хуситов вышел на связь после покушения со стороны Израиля

Лидер «Ансаруллах» аль-Хути заявил о провальном покушении Израилем на его жизнь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Один из лидеров йеменского движения «Ансаруллах» Абдулла аль-Хути вышел на связь после покушения со стороны Израиля. Он заявил, что вторая сторона конфликта действительно пыталась устроить покушение на его жизнь в городе Сана, но эта попытка провалилась, передает издание Tasnim.

До этого появилась информация, что лидер йеменских хуситов Абдул Малик Аль-Хуси, предположительно, был ликвидирован в результате израильского удара. Кроме того, агентство Nour News сообщило, что при атаке Израиля погиб заместитель главы разведки воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосров Хассани.

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