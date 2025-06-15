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18:32, 15 июня 2025Мир

Многокилометровые пробки образовались на выезде из Тегерана

Mash: На выезде из Тегерана образовались пробки из-за ударов по жилым районам
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Mash

На фоне израильских ударов по жилым районам в Тегеране наблюдаются многокилометровые пробки, а также паника среди жителей. Как сообщает Mash, на столицу Ирана было совершено пять точечных атак с использованием заминированных автомобилей.

В результате одной из них пострадал городской водопровод — улицы заливает сточная вода. Также поврежден отдел полиции: по зданию ударил беспилотник, внутри есть пострадавшие. Консульский отдел посольства России в Тегеране временно приостановил работу.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил баллистические ракеты по территории Израиля. Под ударом оказались Тель-Авив, Ашкелон и Хайфа. По данным израильской армии, большинство ракет удалось перехватить, сообщений о разрушениях не поступало.

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