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15:29, 15 июня 2025Мир

В России заметили неготовность Ирана отказаться от ядерных исследований

Политолог Семенов рассказал о неготовности Ирана сдавать свои прежние позиции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Reuters TV / Reuters

Заявления представителей Ирана говорят о том, что страна пока не готова сдавать свои прежние позиции относительно ядерных исследований. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

Он напомнил, что слова министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что Исламская Республика готова отказаться от ядерного оружия и заключить соответствующее соглашение, не являются чем-то новым. Более того, это повторение официальной иранской позиции.

«По этому поводу есть специальная фетва, что в исламе ядерное оружие запрещено. Свою позицию они не меняли», — подчеркнул Семенов.

Политолог заметил, что важность слов Аракчи только в сохранении Тегераном открытых дверей для разрешения кризиса, поскольку отдельные эксперты ожидали смены риторики. Однако этого не случилось, в Исламской Республике по-прежнему уверяют, что не станут менять свою позицию после атаки Израиля.

В то же время, заметил Семенов, Иран не считает себя проигравшим и к более серьезным компромиссам не готов. До тех пор, пока он в состоянии доставлять проблемы Израилю с помощью ракетных ударов, Тегеран вряд ли согласится на невыгодные для себя условия.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри рассказал, что объект в иранской провинции Исфахан, попавший под удар, работал над созданием ядерного оружия.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Израильские власти подчеркнули, что такое решение пришлось принять для ответа на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.

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