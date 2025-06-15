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14:56, 15 июня 2025Мир

Израиль заявил о работе попавшего под удар объекта в Иране над ядерным оружием

ЦАХАЛ заявила о работе пострадавшего предприятия в Исфахане над ядерным оружием
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Reuters TV / Reuters

Объект в иранской провинции Исфахан, попавший под удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), работал над созданием ядерного оружия. Об этом в выступлении на арабском языке, опубликованном в социальных сетях, заявил официальный представитель вооруженных сил Авихай Эдри, сообщает ТАСС.

По словам спикера, на указанном предприятии военные Ирана обогащали уран. Он указал, что соответствующие работы для получения атомной бомбы велись с 2021 года.

До этого пресс-служба израильских ВС сообщила, что в ночь на воскресенье, 15 июня, были атакованы 80 объектов ядерного проекта в Тегеране.

Позднее глава МИД Израиля Гидеон Саар в беседе с немецким коллегой Йоханном Вадефулем заявил о продолжении ударов по Ирану и поблагодарил за поддержку права страны на самооборону. По словам политика, ЦАХАЛ атакует военные объекты и связанных с ними деятелей, в то время как иранские ВС наносят удары по мирному населению.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Израильские власти подчеркнули, что такое решение стало ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.

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