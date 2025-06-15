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11:54, 15 июня 2025Мир

В Израиле заявили о продолжении ударов по Ирану

Глава МИД Израиля Саар заявил о продолжении ударов по Ирану
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Гидеон Саар

Гидеон Саар. Фото: Alex Brandon / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Гидеон Саар в беседе с немецким коллегой Йоханном Вадефулем заявил о продолжении ударов по Ирану, передает ТАСС.

В разговоре он также обвинил Тегеран в нарушении международного права и поблагодарил главу германского МИД за поддержку «права Израиля на самооборону».

Саар уверен, что Иран преднамеренно атакует мирное население Израиля. «Со своей стороны Израиль сосредоточен на поражении военных целей и объектов иранского ядерного проекта», — разъяснил министр.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что удары по Израилю прекратятся, если он остановит агрессию против республики.

Он отметил, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Данная атака, получившая название «Нация львов», стала, по утверждению израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран ответил ударами по Израилю.

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