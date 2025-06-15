Раскрыто число атаковавших объекты ядерного проекта в Тегеране истребителей Израиля

50 израильских истребителей атаковали 80 объектов ядерного проекта в Тегеране

В ночь на воскресенье, 15 июня, армия Израиля при помощи 50 истребителей атаковала 80 объектов ядерного проекта в Тегеране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильских вооруженных сил.

Отмечается, что военные самолеты всю ночь летали в небе над столицей Ирана. Они атаковали более 80 целей, в том числе штаб-квартиры ядерного проекта и Министерства обороны Исламской Республики, а также другие объекты, в которых иранские власти прятали ядерный архив.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. По словам израильских властей, эта атака, получившая название «Нация львов», стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Исламская Республика в ответ также нанесла удары по Израилю.