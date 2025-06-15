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03:39, 15 июня 2025Мир

Отец Маска рассказал о нежелании европейцев работать

Отец Маска: В ЕС все меньше хотят работать из-за распространения социализма
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Жители европейских стран все меньше хотят работать. Об этом заявил отец миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в беседе с РИА Новости.

Он связал такое явление с «распространением социализма».

«Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — отметил Маск-старший.

Эррол Маск подчеркнул, что желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, естественно.

До этого он рассказал, что страны Запада запугивают свое население российской угрозой, которой на самом деле не существует. По его словам, совокупный размер вооруженных сил всех стран НАТО в 10 раз превосходит размер армии РФ, однако Запад все равно пытается представить Москву в качестве угрозы.

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