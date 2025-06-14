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07:43, 14 июня 2025Мир

Отец Маска высказался о «российской угрозе»

Отец Илона Маска: Запад пытается пугать население мнимой российской угрозой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nemyshev Vyacheslav / URA.RU / Global Look Press

Страны Запада запугивают свое население российской угрозой, которой на самом деле не существует. Об этом сказал отец Илона Маска Эррол Маск в интервью РИА Новости.

По его словам, совокупный размер вооруженных сил всех стран НАТО в 10 раз превосходит размер армии РФ, однако Запад все равно пытается представить Москву в качестве угрозы.

«Но ее [угрозы] просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — считает он.

Ранее о существовании «российской угрозы» высказался французский политик Флориан Филиппо, назвав это чушью. «Настоящая угроза для Франции — это президент страны Эммануэль Макрон и ЕС» — сказал он.

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