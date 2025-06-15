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11:05, 15 июня 2025Спорт

Роднина высказалась о проблемах России

Ирина Роднина: Проблемы в России есть и всегда будут
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о проблемах России. Ее слова приводит Sport24.

«Я глобально мыслить не могу. Проблемы есть и всегда будут самым главным. По ходу жизни и того, куда и как мы движемся, всегда возникают проблемы», — заявила Роднина. Она отметила, что никогда не наступит время и не будет страны, города или места на земле, где проблем нет.

По ее мнению, у России особое развитие государства и особый народ. «Если сравнивать со всеми европейскими странами, Америкой, чисто исторически мы по-другому и в разные сроки развиваемся. Тут тяжело сравнивать», — подчеркнула депутат.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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