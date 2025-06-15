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14:06, 15 июня 2025Спорт

Россияне будут выступать на Универсиаде под гимн FISU

Россияне будут выступать на Универсиаде-2025 в Германии под гимн FISU
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские спортсмены будут выступать на летних Всемирных университетских играх (Универсиаде) в Германии под «Гаудеамус». Об этом сообщили в Российском студенческом спортивном союзе (РССС), передает ТАСС.

«Гимн студенчества "Гаудеамус", являющийся официальным гимном Международной федерации университетского спорта (FISU), традиционно исполняется и на многих студенческих спортивных соревнованиях в России», — отметили в РССС.

Россияне в нейтральном статусе примут участие в соревнованиях в девяти видах спорта. Они поборются за медали в академической гребле, дзюдо, стрельбе из лука, фехтовании, плавании, прыжках в воду, тхэквондо, настольном и большом теннисе.

Универсиада-2025 будет проходить в Германии с 16 по 27 июля. В 2023 году соревнования должны были состояться в Екатеринбурге, но их перенесли в китайский Чэнду. Россияне пропустили турнир.

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