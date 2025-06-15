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11:45, 15 июня 2025Спорт

Шведский биатлонист опроверг слухи о ненависти к россиянам

Самуэльссон: Существует предвзятое мнение, что я ненавижу русских, это неправда
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Себастиан Самуэльссон

Себастиан Самуэльссон. Фото: Thomas Andersen / Reuters

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон опроверг слухи о ненависти к россиянам. Его слова передает SVT Sport.

По его мнению, в нынешней ситуации было бы странно и немыслимо соревноваться против россиян. «Существует предвзятое мнение, что я якобы ненавижу русских. Но это неправда — я хочу соревноваться с сильнейшими, и с радостью буду бегать вместе с российскими спортсменами. Просто сейчас не время», — объяснил он.

Самуэльссон известен резкими высказываниями в адрес российских атлетов. Он неоднократно выступал против возвращения россиян на международные турниры.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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