Во Внуково назвали причину задержки багажа туристов Turkish Airlines

Багаж пассажиров во Внуково задержался из-за лимита по взлетной массе самолетов

Проблемы с задержкой багажа ряда пассажиров, вылетавших рейсами Turkish Airlines из международного аэропорта Внуково, были связаны с лимитоами по максимальной взлетной массе самолетов. Такую причину назвали в пресс-службе воздушной гавани в Telegram.

До этого сообщалось, что в ночь на 14 июня более 500 человек прилетели из Антальи в Москву без багажа. Людям пришлось ждать около трех часов, чтобы написать заявление о потере, домой они уехали без вещей.

Багаж не получили туристы, летевшие рейсами ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140.

«Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейса: с ТК1231 — 25 мест, с ТК3152 — 129 мест, с ТК3024 — 149 мест, с ТК3140 — 57 мест», — уточняется в сообщении аэропорта.

Разбирательства с неперевозкой багажа авиакомпанией Turkish Airlines организовали Минтранс России и Росавиация. Авиакомпании рекомендовали скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы во избежание повторения подобных случаев.