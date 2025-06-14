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17:19, 14 июня 2025Путешествия

В России обещали выяснить причины проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines

Росавиация: В России разбираются с причинами неперевозки багажа Turkish Airlines
Мария Черкасова

Фото: Burak Kara / Getty Images

Минтранс России и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково 13-14 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Авиакомпании рекомендовали в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву и скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы для недопущения подобных случаев впредь.

В настоящее время российский аэропорт увеличил количество сотрудников, чтобы быстрее обработать заявки пассажиров на поиск багажа.

Ранее стало известно, что более 500 человек прилетели рейсом из Антальи в Москву без багажа. Пассажирам пришлось ждать около трех часов, чтобы написать заявление о потере багажа, при этом они уехали домой без вещей — багаж остался в Анталье.

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