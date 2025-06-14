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13:16, 14 июня 2025Путешествия

Больше полусотни туристов прилетели в Москву из Антальи без багажа

Mash: Более 500 прилетевших в Москву из Антальи туристов ожидают свой багаж
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Более 500 человек прилетели рейсом из Антальи в Москву без багажа. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел с пассажирами нескольких прилетевших из Турции рейсов. Пассажиры были вынуждены ждать около трех часов, чтобы написать заявление о потере багажа, однако затем им пришлось уехать домой без вещей. Сотрудники аэропорта указали, что багаж туристов остался в Анталье.

По предварительной версии, потерянный багаж мог попасть на ленту выдачи другого рейса. Представители аэропорта отметили, что процедура возврата потерянных вещей может занять до одного месяца.

Ранее сообщалось, что авиакомпания FlyDubai отменила 22 рейса на 13-14 июня в Дубай из 10 аэропортов России. Отмечается, что число пассажиров на отмененных рейсах составило три тысячи человек, а все они проинформированы об отмене перелетов через туроператоров, а также с помощью СМС-рассылок и по электронной почте.

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