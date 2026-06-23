Врачи дали совет мужчинам с маленьким пенисом

Врач-сексолог Минди ДеСета и сексолог, психотерапевт Сара Самнер обратились к мужчинам, которые считают свой пенис недостаточно большим. Совет им специалисты дали в интервью HuffPost.

По мнению Самнер, комплексующим из-за размера полового члена мужчинам нужно запомнить главное: с их пенисами все в порядке. Сексолог считает, что в действительности их проблема связана не с длиной полового органа, а с восприятием собственного тела. Она добавила, что из-за навязчивых мыслей о размере пениса многие избегают отношений, отпугивают потенциальных партнерш или не могут расслабиться и получить удовольствие от секса.

При этом ДеСета подчеркнула, что для многих женщина размер пениса не имеет большого значения. «Партнерша, скорее всего, думает о вашем пенисе гораздо реже, чем вы. Потому что удовлетворение от секса зависит от общения, присутствия и игры, и для всего этого не требуется конкретная часть тела», — подчеркнула она.

Ранее аналитики порносайта Clips4sale сообщили, что мужчины стали чаще просить женщин об одной болезненной сексуальной практике. По их данным, в последнее время растет популярность видеороликов, в которых мужчин бьют в промежность.