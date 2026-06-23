Мужчина четыре дня лежал в ванне с фасолью и томатным соусом и получил 116 тысяч рублей

Британец четыре дня провел в ванне с фасолью и томатным соусом

Британец погрузился в ванну с фасолью в томатном соусе и лежал в ней четыре дня ради рекорда. Об этом сообщает BBC News.

Колин Джонс провел в ванне, наполненной содержимым 14 банок консервированной фасоли с 08:00 вторника до 18:00 субботы, 20 июня. Джонс пыталтся побить мировой рекорд, установленный 40 лет назад. Ванна с фасолью установлена в пабе The Cottage в Торп-Сент-Эндрю, графство Норфолк. Единственные удобства — обогреватель и 30 минут в день для посещения туалета. Он также собрал более 1,2 тысячи фунтов (116 тысяч рублей) для продуктового социального супермаркета The Feed, где работает волонтером.

Перед началом испытания Джонс прошел медицинский осмотр, ему измерили пульс и давление и взвесили. Он назвал пребывание в ванне ночью похожим на сон в холодильнике. Владельцы паба кормили его, в рацион входил запеченный в мундире картофель с сыром и фасолью. «Я полон фасоли», — прокомментировал свое состояние мужчина.

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