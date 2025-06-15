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11:30, 15 июня 2025Путешествия

Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Временные ограничения были введены в аэропорту Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он пояснил, что в российском городе не будут осуществлять прием и выпуск воздушных судов.

До этого в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска действовали аналогичные меры. Они были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов.

Еще раньше временные ограничения на вылет и прием воздушных судов вводились в аэропорту Тамбова. Кроме того, аналогичный шаг предпринимали в аэропорту Калуги.

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