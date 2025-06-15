Временные ограничения ввели в аэропортах трех российских городов

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он разъяснил, что мера связана с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани трех российских городов временно не принимают и не отправляют рейсы, указал Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул он в посте.

До этого временные ограничения на вылет и прием воздушных судов вводились в аэропорту Тамбова.

Еще раньше аналогичный шаг был предпринят в аэропорту Калуги.