Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги

Для обеспечения безопасности воздушных судов ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» временно отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты с 18 по 23 июня в целях безопасности. Рейсы с 14 по 17 июня включительно будут выполнять с дополнительной посадкой в Самаре.

До того источники ТАСС в Росавиации заявили, что авиакомпании полетят на Ближний Восток в обход закрытого воздушного пространства Ирана. Кроме того, «Аэрофлот» изменит расписание рейсов самолетов.