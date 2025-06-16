20-кратный чемпион мира по мотогонкам погиб в ДТП в Башкортостане

20-кратный чемпион мира по мотогонкам Красников погиб в ДТП в Башкортостане

20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП. Об этом сообщает «Башинформ».

Авария случилась в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан на 69-м километре автодороги Р-240. Спортсмен, находившийся за рулем автомобиля Lada Granta, столкнулся с «Газелью» и Sitrak, следовавшими по встречной полосе.

40-летний мотогонщик скончался на месте до приезда скорой помощи. Других подробностей об обстоятельствах ДТП не сообщается.

Красников — заслуженный мастер спорта России. Он восемь раз выигрывал чемпионат мира в мотогонках на льду в личном зачете и 12 раз — в командном. В 2011 году спортсмен возглавил Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан.