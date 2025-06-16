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18:58, 16 июня 2025Ценности

60-летняя Моника Беллуччи в полупрозрачном платье вышла в свет с возлюбленным

Мария Винар

Фото: Manuele Mangiarotti / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном наряде вышла в свет с возлюбленным, американским режиссером и сценаристом Тимом Бертоном. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

60-летняя звезда «Битлджус Битлджус» появилась на кинофестивале в Таормине, Италия. Для мероприятия знаменитость выбрала облегающее черно платье в пол, которое было оформлено полупрозрачными кружевными вставками по бокам и на рукавах. Кроме того, она подобрала к своему образу небольшой клатч, а также сделала макияж с акцентом на smoky eyes и сияющую помаду.

Фото: IPA / SplashNews.com / Legion-Media

66-летний режиссер, в свою очередь, предпочел черный костюм, рубашку в белый горох и атласный галстук. Вдобавок он надел вельветовые ботинки и очки с сине-фиолетовыми линзами.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи в откровенных нарядах снялась для майского номера португальской версии журнала Vogue.

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