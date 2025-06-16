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13:41, 16 июня 2025Наука и техника

Apple начала отключать iPhone в городе США

Apple заблокировала украденные во время беспорядков в США iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Корпорация Apple начала отключать похищенные в результате беспорядков в Лос-Анджелесе смартфоны. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам журналистов, после начавшихся в начале июня беспорядков в Лос-Анджелесе некоторые городские магазины Apple Store были разграблены. Однако Apple начала удаленно отключать девайсы, в том числе iPhone, которые были похищены мародерами.

Специалисты объяснили, что каждый находящийся в магазине смартфон подключен к Wi-Fi-сети. Когда соединение прерывается, на экране гаджета появляется надпись «Пожалуйста, вернитесь в Apple Store. Это устройство отключено и отслеживается. Местные власти будут оповещены». Телефон одновременно издает звуковой сигнал и отображает на дисплее индикацию.

В материале говорится, что подобный заблокированный аппарат сложно продать или разобрать на запчасти, так как устройство имеет статус украденного. Apple уже применяла похожую систему в 2020 году, во время общенациональных беспорядков в США.

«Украденные iPhone издают звуковой сигнал и отображают сообщения об отслеживании, из-за чего их невозможно игнорировать, и они фактически бесполезны на черном рынке», — подчеркнули авторы TechSpot.

В сентябре 2024 года стало известно, что компания Apple будет блокировать iPhone, собранные из украденных запчастей. Новая особенность работает на основе привязки основных деталей iPhone к учетной записи пользователя.

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