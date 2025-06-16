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20:09, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев нашел сходство России и Северной Кореи

Блогер Лебедев заявил, что Россия, как и КНДР, создает цифровой суверенитет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Россия следует идеологии Северной Кореи в сфере развития интернета. Это сходство он нашел в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал слова главы Минцифры Максута Шадаева о том, что две трети трафика видеохостинга YouTube ушло на российские площадки. Блогер счел, что Россия следует северокорейской идеологии чучхе, согласно которой страна должна опираться на собственные силы и возможности.

«Если ты сам не умеешь себе помогать, то останешься у разбитого корыта. Россия идет в правильном направлении, обеспечивает свой цифровой суверенитет, чтобы людям было хорошо. А в конечном итоге что мы получим? Мы получим все то же самое, что всегда имели, только не будем зависеть от каких-то ***», — заключил блогер.

Ранее Лебедев назвал плевком в душу одну особенность российского паспорта. Он признался, что его оскорбляет, что в документе нет графы «национальность».

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