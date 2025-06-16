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00:27, 16 июня 2025Мир

Бывший глава КСИР предупредил о применении Ираном неизвестных тактик

Бывший глава КСИР Резаи предупредил, что Иран применит неизвестные тактики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Мохсен Резаи заявил, что Иран применит «неизвестные тактики» и будет действовать с элементом неожиданности. Об этом сообщает издание Minval.

Он также назвал нынешнюю эскалацию важным событием и подчеркнул, что после 35 лет спокойствия Тегеран готов к долгому сопротивлению ради будущей безопасности.

«35 лет после войны мы жили в безопасности и спокойствии. Мы продолжим сопротивление еще 50 лет, чтобы обеспечить будущее», — отметил он.

Резаи добавил, что до сих пор Иран сдерживал войну, однако он может выйти за рамки и предпринять более решительные действия. «Возможно, нам придется сделать что-то, что нарушит работу всего региона», — заключил он.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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