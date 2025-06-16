Бывший глава КСИР предупредил о применении Ираном неизвестных тактик

Бывший глава КСИР Резаи предупредил, что Иран применит неизвестные тактики

Бывший командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Мохсен Резаи заявил, что Иран применит «неизвестные тактики» и будет действовать с элементом неожиданности. Об этом сообщает издание Minval.

Он также назвал нынешнюю эскалацию важным событием и подчеркнул, что после 35 лет спокойствия Тегеран готов к долгому сопротивлению ради будущей безопасности.

«35 лет после войны мы жили в безопасности и спокойствии. Мы продолжим сопротивление еще 50 лет, чтобы обеспечить будущее», — отметил он.

Резаи добавил, что до сих пор Иран сдерживал войну, однако он может выйти за рамки и предпринять более решительные действия. «Возможно, нам придется сделать что-то, что нарушит работу всего региона», — заключил он.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.