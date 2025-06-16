В России отмечающему 70-летие Чубайсу намекнули на судьбу Березовского

Депутат ГД Делягин намекнул отмечающему 70-летие Чубайсу на судьбу Березовского

Покинувшего Россию экономиста и политика из кабинета первого президента страны Бориса Ельцина, Анатолия Чубайса, может ждать судьба олигарха Бориса Березовского, тело которого было обнаружено в запертой ванной дома бизнесмена в Великобритании. На это отмечающему 70-летний юбилей бывшему государственному деятелю намекнул в Telegram депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий написал, что еще 20 лет назад «желал» Чубайсу честного следователя и профессионального судью, намекая на уголовное преследование. Теперь же Делягин опубликовал более жесткое пожелание.

Будет гнить, как Береза (Борис Березовский) под колышком — от «самоубийства», «несчастного случая» или «возрастных заболеваний», после очень подробных и очень неприятных расспросов о том, о чем он и вправду не знает Михаил Делягин

Чубайса традиционно считают одним из главных авторов «экономического чуда» конца XX века, когда российская экономика за какие-то несколько лет схлопнулась в несколько раз, а миллионы россиян почувствовали на себе, что такое жить в нищете.

Многие годы Чубайса по традиции винили во всех бедах. С началом спецоперации на Украине бывший чиновник поспешил покинуть страну.

В чем виноват Чубайс? Во всем. Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники». «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина. Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.

В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента. Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов. Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.

Президент Владимир Путин заявил, что Анатолий Чубайс удрал. Глава государства не исключил, что отъезд Чубайса из России мог быть связан с деятельностью экс-чиновника на посту главы корпорации «Роснано».

Ранее сообщалось, что глава оборонного комитета нижней палаты Андрей Картаполов попросил СК инициировать проверку в отношении Чубайса на предмет совершенных преступлений.