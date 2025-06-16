Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 16 июня 2025Россия

В России отмечающему 70-летие Чубайсу намекнули на судьбу Березовского

Депутат ГД Делягин намекнул отмечающему 70-летие Чубайсу на судьбу Березовского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Покинувшего Россию экономиста и политика из кабинета первого президента страны Бориса Ельцина, Анатолия Чубайса, может ждать судьба олигарха Бориса Березовского, тело которого было обнаружено в запертой ванной дома бизнесмена в Великобритании. На это отмечающему 70-летний юбилей бывшему государственному деятелю намекнул в Telegram депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий написал, что еще 20 лет назад «желал» Чубайсу честного следователя и профессионального судью, намекая на уголовное преследование. Теперь же Делягин опубликовал более жесткое пожелание.

Будет гнить, как Береза (Борис Березовский) под колышком — от «самоубийства», «несчастного случая» или «возрастных заболеваний», после очень подробных и очень неприятных расспросов о том, о чем он и вправду не знает

Михаил Делягин

Чубайса традиционно считают одним из главных авторов «экономического чуда» конца XX века, когда российская экономика за какие-то несколько лет схлопнулась в несколько раз, а миллионы россиян почувствовали на себе, что такое жить в нищете.

Материалы по теме:
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
Сегодня
«От него штырит, плющит и колбасит» Турбопатриоты требуют закрыть Ельцин Центр. Что там происходит на самом деле?
«От него штырит, плющит и колбасит»Турбопатриоты требуют закрыть Ельцин Центр. Что там происходит на самом деле?
13 января 2025
Биография Анатолия Чубайса. Кто это, в чем он виноват и чем занимается сейчас
Биография Анатолия Чубайса.Кто это, в чем он виноват и чем занимается сейчас
18 сентября 2023

Многие годы Чубайса по традиции винили во всех бедах. С началом спецоперации на Украине бывший чиновник поспешил покинуть страну.

В чем виноват Чубайс?

Во всем.

Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники».

«Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина.

Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.
В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента.

Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов.

Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.

Президент Владимир Путин заявил, что Анатолий Чубайс удрал. Глава государства не исключил, что отъезд Чубайса из России мог быть связан с деятельностью экс-чиновника на посту главы корпорации «Роснано».

Ранее сообщалось, что глава оборонного комитета нижней палаты Андрей Картаполов попросил СК инициировать проверку в отношении Чубайса на предмет совершенных преступлений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном

    На российской реке столкнулись два катера

    Россиянин пытался убежать от судебных приставов по водосточной трубе

    В России отмечающему 70-летие Чубайсу намекнули на судьбу Березовского

    Юрист рассказал о влиянии новых правил расчета среднего заработка на отпускные

    Предсказано аккуратное снижение ключевой ставки в России

    Украине предрекли негативные последствия из-за конфликта Ирана и Израиля

    Биржевые цены на бензин в России обновили максимум с начала года

    В «Локомотиве» отреагировали на информацию о запрете на регистрацию новых футболистов

    Российская разведка раскрыла планы Украины и Великобритании сорвать мирные переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости