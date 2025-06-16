Иран уничтожил четвертый израильский истребитель

Tasnim: Силы ПВО Ирана уничтожили четвертый израильский истребитель F-35

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35. Об этом сообщает Tasnim.

Как уточняет агентство, самолет был сбит в небе над Тебризом на северо-западе страны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Ирана взяли в плен израильского летчика, который катапультировался из подбитого самолета F-35. Отмечается, что он находится в расположении сухопутных войск. Израильская армия пока никак не комментировала сведения.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Атака получила название «Нация львов». По словам израильских властей, она стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Вечером того же дня Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». \

