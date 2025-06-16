Известная певица снялась топлес на видео

Британская певица и автор песен Лола Янг снялась топлес на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в полосатых шортах, прикрыв руками обнаженную грудь. Затем звезда убрала руки, демонстрируя оголенное тело. Образ исполнительницы дополнили укладка с завитыми в кудри волосами и яркий мейкап.

«Уверенность и полный гламур — это такое прекрасное сочетание», «Богиня», «Лола вселяет в девушек уверенность с каждым видео! Красота», «Обожаю тебя! Артистизм и тексты просто», — написали фанаты под публикацией.

Ранее в июне британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась обнаженной в честь своего 60-летия. Она распустила волосы, нанесла макияж в естественной цветовой гамме и надела цепочку с серебристым кулоном.