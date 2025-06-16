КПРФ потребовала проверить правоохранителей по делу редактора Ura.ru

КПРФ направила письмо генпрокурору Краснову в связи с делом редактора Ura.ru

КПРФ стала четвертой по счету партией, которая обратилась к сотрудникам силовых структур с призывом проверить чрезмерные действия правоохранителей в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщается на сайте агентства.

Официальное письмо генпрокурору России Игорю Краснову направил депутат Ренат Сулейманов после обысков в головном офисе агентства и ареста руководителя свердловской редакции.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции, осудил задержание сотрудников информагентства Ura.ru. По мнению парламентария, меры к уральским журналистам были излишне жесткими.

До этого Аллаяров рассказал, что ему заламывали руки во время обысков. Журналист также подчеркнул, что к нему долгое время не пускали адвоката, несмотря на неоднократные просьбы.

5 июня утром в офисе Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Правоохранители ворвались в здание с кувалдой. Позже в отношении редактора Аллаярова было возбуждено дело о даче взятки должностному лицу.