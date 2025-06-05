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13:45, 5 июня 2025Интернет и СМИ

К редактору российского информагентства применили силу во время обысков

Редактор Ura.ru Денис Аллаяров заявил, что ему заламывали руки во время обысков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал URA.RU

Редактор издания Ura.ru Денис Аллаяров заявил, что к нему применили физическую силу во время обысков в офисе редакции. Об этом российское информагентство сообщает в Telegram.

Аллаяров отметил, что во время обысков ему заламывали руки. «Для того, чтобы разблокировать технику, применили силу дважды. Во второй раз спасло только присутствие понятых и предупреждение, что будут жалобы и это все будет зафиксировано», — заявил он.

По словам журналиста, к нему долгое время не пускали адвоката, несмотря на его просьбы сделать это. Аллаяров также отметил, что с сутью претензий его не ознакомили, а сам он проходит по делу как свидетель.

Ранее сообщалось, что беременную сотрудницу издания Татьяну Балину, которой стало плохо во время обысков в офисе, не выпускали из помещения несколько часов.

5 июня утром в офисе Ura.ru прошли обыски, троих сотрудников задержали. Издание заявило, что следствие интересует, из каких источников редакция брала информацию о криминальных событиях в Свердловской области. Позднее стало известно, что на рабочих компьютерах сотрудников Ura.ru нашли подтверждение того, что они покупали оперативные сводки у представителей силовых структур.

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