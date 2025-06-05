Беременной сотруднице российского информагентства стало плохо во время обыска

Mash: Беременной сотруднице Ura.ru Татьяне Балиной стало плохо во время обыска

Беременную сотрудницу информагентства Ura.ru Татьяну Балину несколько часов не выпускали из помещения во время обысков в офисе СМИ. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что Балиной, которая работает в отделе кадров, стало плохо во время обыска, однако ее продержали в помещении более двух часов. По данным издания, сотрудники агентства, включая Балину, проходят по делу как свидетели.

5 июня утром в офисе Ura.ru прошли обыски, троих сотрудников задержали. Одного из них, журналиста Сергея Бодрова, отпустили.

Издание заявило, что следствие интересует, из каких источников редакция брала информацию о криминальных событиях в Свердловской области. Позднее стало известно, что на рабочих компьютерах сотрудников Ura.ru нашли подтверждение того, что они покупали оперативные сводки у представителей силовых структур.