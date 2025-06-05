Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:19, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Беременной сотруднице российского информагентства стало плохо во время обыска

Mash: Беременной сотруднице Ura.ru Татьяне Балиной стало плохо во время обыска
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Беременную сотрудницу информагентства Ura.ru Татьяну Балину несколько часов не выпускали из помещения во время обысков в офисе СМИ. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что Балиной, которая работает в отделе кадров, стало плохо во время обыска, однако ее продержали в помещении более двух часов. По данным издания, сотрудники агентства, включая Балину, проходят по делу как свидетели.

5 июня утром в офисе Ura.ru прошли обыски, троих сотрудников задержали. Одного из них, журналиста Сергея Бодрова, отпустили.

Издание заявило, что следствие интересует, из каких источников редакция брала информацию о криминальных событиях в Свердловской области. Позднее стало известно, что на рабочих компьютерах сотрудников Ura.ru нашли подтверждение того, что они покупали оперативные сводки у представителей силовых структур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

    В России оценили возможность признания Украины государством-террористом

    Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

    Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

    Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

    Приговор журналистке за фейки о Российской армии признали законным

    Роднина оценила политический потенциал Овечкина

    Россиянам напомнили о полагающихся им надбавках к пенсиям

    В МИД России назвали цель переписывания истории Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости