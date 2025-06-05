Задержанного во время обысков в российском информагентстве журналиста отпустили

Журналиста Ura.ru Бодрова отпустили после допроса в качестве свидетеля

Журналиста российского информационного агентства Ura.ru Сергея Бодрова, задержанного во время обысков в редакции, отпустили после допроса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Георгия Краснова, сотрудника издания допросили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области в качестве свидетеля.

«Он заявил, что при осуществлении журналистской деятельности никогда не нарушал закон. Более никаких показаний он не давал. После завершения допроса он поехал домой», — рассказал юрист. Он добавил, что Бодров не задержан, однако у него взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Ранее стало известно, что во время обысков сотрудники следственной группы применили силу к главному редактору Ura.ru Диане Козловой. Адвокат журналистки отправил ее на медицинское освидетельствование.

Об обысках в редакции Ura.ru стало известно ранее 5 июня. Сообщалось, что в результате задержали троих сотрудников — редактора Дениса Аллаярова, а также журналистов Сергея Бодрова и Анну Салымскую.