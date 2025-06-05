К главреду российского информагентства применили силу во время обысков

Ura.ru: Силовики применили силу к главреду Козловой во время обыска

Сотрудники следственной группы применили силу в отношении главного редактора Ura.ru Дианы Козловой во время обысков. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

По данным источника, главреда скрутили. Адвокат отправил ее на медосвидетельствование.

О проведении обысков в офисе информагентства стало известно ранее 5 июня. Двое сотрудников были задержаны.

Комментируя происходящее, Ura.ru заявило, что следствие интересует, из каких источников редакция брала информацию о криминальных событиях в Свердловской области.