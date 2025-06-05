Стало известно об итогах обысков в компьютерах российского информагентства

На рабочих компьютерах сотрудников Ura.ru в Екатеринбурге нашли подтверждение покупки оперативных сводок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника, издание регулярно покупало сводки у представителей силовых структур и на их основе печатало новости.
5 июня в офисе информагентства Ura.ru прошли обыски, троих сотрудников задержали.
Комментируя происходящее, Ura.ru заявило, что следствие интересует, из каких источников редакция брала информацию о криминальных событиях в Свердловской области.