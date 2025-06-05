Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:15, 5 июня 2025Силовые структуры

Стало известно об итогах обысков в компьютерах российского информагентства

ТАСС: Силовики нашли подтверждение покупок Ura.ru оперативных сводок
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

На рабочих компьютерах сотрудников Ura.ru в Екатеринбурге нашли подтверждение покупки оперативных сводок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, издание регулярно покупало сводки у представителей силовых структур и на их основе печатало новости.

5 июня в офисе информагентства Ura.ru прошли обыски, троих сотрудников задержали.

Комментируя происходящее, Ura.ru заявило, что следствие интересует, из каких источников редакция брала информацию о криминальных событиях в Свердловской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Продолжение в новости Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    «Химки» начали процедуру банкротства

    Российский девелопер объяснил отказ от покупки активов датской Hempel

    Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

    В бюджете Украины не хватило денег на армию

    Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

    Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

    Россияне подрались в очереди за маслом и попали на видео

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    ВМФ России начал осваивать «Форпост-Р»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости