Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

Журналиста Ura.ru Бодрова отпустили после допроса в качестве свидетеля

Начало событий в новости Стало известно об итогах обысков в компьютерах российского информагентства

Редактора российского информагентства Ura.ru Сергея Бодрова отпустили домой после допроса в качестве свидетеля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Георгий Краснов.

По его словам, после обысков по месту жительства журналиста доставили в свердловское управление Следственного комитета России, там он заявил, что закон в своей журналистской деятельности никогда не нарушал.

Бодров находится в процессуальном статусе свидетеля, с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

На рабочих компьютерах сотрудников Ura.ru в Екатеринбурге нашли подтверждение того, что журналисты покупали оперативные сводки у представителей силовых структур и на их основе публиковали новости.

5 июня в офисе информагентства Ura.ru прошли обыски, троих сотрудников задержали.