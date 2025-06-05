Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

Редактора российского информагентства Ura.ru Сергея Бодрова отпустили домой после допроса в качестве свидетеля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Георгий Краснов.
По его словам, после обысков по месту жительства журналиста доставили в свердловское управление Следственного комитета России, там он заявил, что закон в своей журналистской деятельности никогда не нарушал.
Бодров находится в процессуальном статусе свидетеля, с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.
На рабочих компьютерах сотрудников Ura.ru в Екатеринбурге нашли подтверждение того, что журналисты покупали оперативные сводки у представителей силовых структур и на их основе публиковали новости.
5 июня в офисе информагентства Ura.ru прошли обыски, троих сотрудников задержали.