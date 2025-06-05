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12:34, 5 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

Журналиста Ura.ru Бодрова отпустили после допроса в качестве свидетеля
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно об итогах обысков в компьютерах российского информагентства

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Редактора российского информагентства Ura.ru Сергея Бодрова отпустили домой после допроса в качестве свидетеля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Георгий Краснов.

По его словам, после обысков по месту жительства журналиста доставили в свердловское управление Следственного комитета России, там он заявил, что закон в своей журналистской деятельности никогда не нарушал.

Бодров находится в процессуальном статусе свидетеля, с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

На рабочих компьютерах сотрудников Ura.ru в Екатеринбурге нашли подтверждение того, что журналисты покупали оперативные сводки у представителей силовых структур и на их основе публиковали новости.

5 июня в офисе информагентства Ura.ru прошли обыски, троих сотрудников задержали.

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