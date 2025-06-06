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14:48, 6 июня 2025Россия

Участвующий в СВО депутат осудил задержания сотрудников информагентства на Урале

Депутат-фронтовик Колесников счел жесткими задержания сотрудников Ura.ru
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Олег Колесников

Олег Колесников. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции (СВО), осудил задержания сотрудников информагентства Ura.ru. Парламентарий счел, что меры к уральским журналистам были излишне жесткими.

Фронтовик отметил, что критически относится к вмешательству силовиков в деятельность средств массовой информации (СМИ).

«Против таких масок-шоу! Что мешает просто вызвать человека и поговорить с ним? Что касается самой истории, то она мне кажется сомнительной», — сказал Колесников.

До этого редактор Ura.ru Денис Аллаяров поделился, что ему заламывали руки во время обысков. Журналист также подчеркнул, что к нему долгое время не пускали адвоката, несмотря на неоднократные просьбы.

5 июня утром в офисе Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Правоохранители ворвались в здание с кувалдой. Позже в отношении редактора Аллаярова было возбуждено дело о даче взятки должностному лицу.

Кроме того, были задержаны сотрудники Ura.ru Сергей Бодров и Анна Салымская. Спустя некоторое время выяснилось, что они были допрошены в качестве свидетелей.

В свою очередь, глава секретариата Союза журналистов Денис Токарский назвал дикостью приход силовиков с кувалдой для обысков в редакции.

ЖЗЛ
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