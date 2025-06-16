Латвия запретила въезд популярному российскому актеру

Глава МИД Латвии заявила о запрете на въезд в страну актеру Павлу Прилучному

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о внесении российского актера Павла Прилучного в список нежелательных лиц. Об этом она объявила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам министра, звезде сериала «Мажор» запретили посещать Латвию на неопределенный срок. Она добавила, что решение принято в соответствии с латвийским законом об иммиграции.

29 мая Браже заявила о внесении российского актера Данилы Козловского в список нежелательных лиц. Артисту запретили въезжать на территорию страны на неопределенный срок. 29 апреля также стало известно, что въезд в Латвию запретили певице Кристине Орбакайте.