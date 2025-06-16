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19:44, 16 июня 2025Наука и техника

Найден способ замедлить разрушение зубов без лекарств

Sci Rep: Физическая активность уменьшает воспаление в области корней зубов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Физическая активность в сочетании с приемом омега-3 может заметно уменьшить воспаление в области корней зубов. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что такое сочетание тормозит развитие хронического периодонтита и снижает потерю костной ткани.

Ученые из Бразилии вызвали воспаление в области корня зуба у лабораторных крыс, а затем сравнили эффект физической нагрузки и приема омега-3. Оказалось, что тренировки сами по себе уже ослабляли воспаление, но наилучший результат наблюдался при сочетании физической активности с приемом омега-3: уровень воспалительных цитокинов снижался, бактерии распространялись меньше, а ткани разрушались медленнее.

Периодонтит — хроническое воспаление на верхушке корня — часто развивается незаметно, но может привести к потере зуба и даже повлиять на общее состояние организма. Он особенно опасен при диабете и других системных нарушениях.

По словам авторов, полученные данные могут лечь в основу новых профилактических рекомендаций. Хотя для подтверждения результатов у людей необходимы клинические испытания, исследование добавляет еще один аргумент в пользу регулярной физической активности и приема омега-3.

В апреле 2025 года ученые впервые вырастили человеческий зуб в лаборатории. Исследование, проведенное в Великобритании, показало: зуб можно сформировать из собственных клеток пациента, что позволит отказаться от имплантов и пломб в пользу полностью естественного восстановления.

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