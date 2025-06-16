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13:17, 16 июня 2025Наука и техника

Назван простой способ сохранить здоровье мозга

JAMA Network Open: Регулярные поездки на велосипеде снижают развитие деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Fedorchenko / Unsplash

Регулярные поездки на велосипеде снижают риск развития деменции на 19 процентов, а болезни Альцгеймера — на 22 процента. К таким выводам пришли исследователи из Китая, проанализировав данные почти полумиллиона человек из Великобритании. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Участники исследования рассказывали, как они обычно передвигаются по городу. За 13 лет наблюдений у 8800 человек развилась деменция, у 4000 — болезнь Альцгеймера. Оказалось, что те, кто регулярно ездил на велосипеде, болели значительно реже. Кроме того, исследования МРТ показали, что у велосипедистов был крупнее гиппокамп — область мозга, отвечающая за память.

Особенно сильно эффект проявился у людей без генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера: у них риск снижался на четверть. Ученые подчеркивают, что дело не только в физической активности, но и в сложности задачи: велосипед требует баланса и координации, вовлекая больше отделов мозга, чем, например, ходьба.

Авторы работы призывают включать активную мобильность в повседневную жизнь — не просто заниматься спортом, а по возможности заменять поездки на транспорте передвижением на велосипеде.

Ранее японские ученые выяснили, что регулярные велопрогулки помогают пожилым людям сохранить здоровье и избежать долговременного ухода. В ходе десятилетнего исследования было установлено, что у тех, кто продолжал ездить на велосипеде, снижался риск смертности и серьезных нарушений, особенно если они не имели водительских прав.

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