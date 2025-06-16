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09:45, 16 июня 2025Россия

Останки российской пенсионерки нашли в бельевой корзине

Во Всеволжске останки 76-летней пенсионерки нашли в бельевой корзине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Во Всеволжске Ленинградской области останки 76-летней пенсионерки нашли в бельевой корзине. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в дежурную часть обратился мужчина и рассказал, что в частном доме на Баркановской улице обнаружен труп.

Прибывшие на место оперативники нашли тело пожилой женщины в плетеной бельевой корзине размером 80 на 60 сантиметров.

Останки горожанки были направлены в морг на экспертизу. Следователи начали проводить проверку.

Ранее в июне сообщалось, что в Санкт-Петербурге рабочий нашел мумифицированное тело на чердаке дома.

В середине апреля человеческие останки заметили на стройке Санкт-Петербургского университета на Васильевском острове.

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