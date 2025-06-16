Патриарх Кирилл высказался о мусульманах и призвал гнать прочь одну категорию россиян

Патриарх Кирилл: Гоните тех, кто призывает на борьбу с российскими мусульманами

В России следует «гнать прочь» одну категорию жителей страны — тех, кто призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. К этому призвал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, его слова приводятся на сайте патриархии.

По словам главы РПЦ, подобные высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, являются провокацией. «У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — высказался о мусульманах патриарх Кирилл.

Он добавил, что, по его мнению, отношения между представителями двух конфессий являются хорошими, и эта гармония вызывает раздражение у врагов России.

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал православного священника «дебилом в рясе» за его рассуждения о мусульманах, а затем извинился. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что православная общественность не принимает извинений.