Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 16 июня 2025Россия

Патриарх Кирилл высказался о мусульманах и призвал гнать прочь одну категорию россиян

Патриарх Кирилл: Гоните тех, кто призывает на борьбу с российскими мусульманами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России следует «гнать прочь» одну категорию жителей страны — тех, кто призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. К этому призвал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, его слова приводятся на сайте патриархии.

По словам главы РПЦ, подобные высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, являются провокацией. «У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — высказался о мусульманах патриарх Кирилл.

Материалы по теме:
«По крещеным детям плакали, как по мертвым» Историк о главных мифах про крещение Руси
«По крещеным детям плакали, как по мертвым»Историк о главных мифах про крещение Руси
28 июля 2021
«Пели псалмы на мотивы шлягеров» Во что советский человек превратил религию?
«Пели псалмы на мотивы шлягеров»Во что советский человек превратил религию?
12 июля 2021

Он добавил, что, по его мнению, отношения между представителями двух конфессий являются хорошими, и эта гармония вызывает раздражение у врагов России.

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал православного священника «дебилом в рясе» за его рассуждения о мусульманах, а затем извинился. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что православная общественность не принимает извинений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Операции будут гораздо более разрушительными». Иран пообещал бить по Израилю до «полного уничтожения режима»

    Шведским истребителем Gripen E впервые поуправлял ИИ

    Биткоин отреагировал на конфликт Израиля с Ираном

    Врач призвал не пускать в школы непривитых детей мигрантов

    В Молдавии задержали главу совета российских соотечественников страны

    Раскрыты обстоятельства гибели известного украинского актера в зоне СВО

    Иран потребовал от ООН осудить нападение Израиля

    В отношении россиянина возбудили дело за призывы к смене власти

    19-летняя невеста Лепса сделала заявление об отношениях

    Пиявка присосалась к глазу сидевшего в засаде в джунглях любителя птиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости