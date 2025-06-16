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13:01, 16 июня 2025Россия

На кладбище под Москвой нашли пропавших отца с сыном

MK.RU: На кладбище в Дмитрове нашли без признаков жизни пропавших отца с сыном
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На кладбище в Дмитровском городском округе Подмосковья нашли пропавших отца с сыном без признаков жизни. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, 53-летний мужчина и его 30-летний сын 12 июня ушли из дома в деревне Муравьево и пропали. Вместе с ними была белая овчарка, которая через некоторое время сама вернулась.

Как утверждает издание, животное перегрызло поводок. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что во Всеволжске Ленинградской области останки 76-летней пенсионерки нашли в бельевой корзине. Следователи организовали проверку.

В июне стало известно, что в Санкт-Петербурге рабочий нашел мумифицированное тело на чердаке дома.

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