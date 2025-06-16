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20:43, 16 июня 2025Моя страна

Пожарные приютили пятерых щенят в российском городе

В Краснокамске пожарные приютили пятерых щенят
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «МЧС Пермского края»

Пожарные приютили пятерых щенят в одном российском городе. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «МЧС Пермского края».

«Неся боевое дежурство, краснокамские пожарные неожиданно услышали писк во дворе и увидели маленьких щенков, прижавшихся друг к другу и испуганно озиравшихся по сторонам. Предположительно, малюток там оставила их мама», — сказано в публикации.

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Помочь четвероногим было некому, поэтому специалисты решили взять их под опеку. «Кстати, огнеборцы МЧС России довольно часто приходят на помощь к четвероногим», — уточняется в сообщении.

В апреле российские огнеборцы спасли новорожденных щенят из страшного пожара и попали на видео. Во время тушения пламени в Курском районе спасатели услышали жалобный писк.

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