Российские огнеборцы спасли новорожденных щенят из страшного пожара и попали на видео

В Курской области пожарные спасли 7 новорожденных щенят из страшного пламени

В поселке Щетинка Курского района сотрудники МЧС спасли из зоны пожара семерых новорожденных щенков. Животные находились в опасной близости от огня, их спасение попало на видео, опубликованное региональным отделения МЧС во «ВКонтакте».

Сухая трава загорелась на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в региональном управлении МЧС, во время ее тушения спасатели услышали жалобный писк. Источником звука оказались новорожденные щенки, лежащие прямо на траве вблизи очага возгорания. Пожарные оперативно эвакуировали животных в безопасное место, после чего к ним подбежала обеспокоенная мать.

На опубликованных кадрах видно, как двое сотрудников МЧС переносят щенков на куртке одного из пожарных, стараясь не причинить вреда. Один из спасателей аккуратно укладывает новорожденных в тень на траву, чтобы защитить их от солнца. В видео также попал фрагмент диалога между огнеборцами. «Я их укачал, пока донес», — сказал один из них. Его напарник со смехом ответил: «Папашка! Забирай всех».

Уточняется, что огонь удалось локализовать усилиями восьми пожарных. Никто из людей не пострадал. В МЧС также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности может представлять угрозу для жизни как людей, так и животных. Ведомство вновь призвало граждан не поджигать сухую траву и не выбрасывать непотушенные окурки на землю.

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