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23:13, 16 июня 2025Мир

Премьеру Израиля припомнили его собственные слова о терроризме

Рожин: Слова Нетаньяху 40-летней давности свидетельствуют против него самого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Военблогер Борис Рожин обратил внимание на давние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о терроризме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он привел выдержку из интервью политика, которое тот дал американскому каналу PBS в 1986 году. Тогда Нетаньяху сказал, что считает терроризм спланированной и преднамеренной атакой, включающей убийства, ранения или запугивание мирных граждан ради достижения политических целей.

«Слова Нетаньяху 40-летней давности сегодня свидетельствуют против него самого», — резюмировал Рожин.

Ранее Нетаньяху сообщил об ударе израильской армии по ядерному объекту в иранском Натанзе. Он также рассказал, что целью были иранские ученые-физики.

Иран был атакован Израилем в ночь на 13 июня. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пояснил, что это был превентивный удар.

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