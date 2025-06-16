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08:18, 16 июня 2025Экономика

Власти нашли способ заманить иностранные банки в Россию

«Ъ»: Власти собрались серьезно упростить требования для захода зарубежных банков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pixabay

Разрешение иностранным банкам при выполнении определенных условий открывать филиалы в России не вызвало интерес у финансовых организаций, поэтому власти готовятся серьезно упростить требования для такой работы. Об этом говорится в материале «Коммерсанта».

В стремлении заманить зарубежные банки Минфин подготовил законопроект, радикально снижающий денежный порог. Если его примут, то иностранцам для открытия филиала нужно будет внести в качестве гарантийного депозита в Банк России не миллиард рублей, как требовал вступивший в силу в прошлом году закон, а всего 90 миллионов.

Впрочем, нужен будет и расчетный депозит, который вместе со взносом составит общий гарантийный депозит. В Центробанке указывают, что эта сумма должна будет обеспечивать соблюдение филиалом обязательных нормативов регулятора. Порядок итоговой суммы в статье не указывается.

Вместе со снижением депозита Минфин предложили разрешить филиалам иностранных банков открывать и обслуживать счета физических лиц и вести работу с драгоценными металлами. Также организации, работающие через свои филиалы, смогут начать с их помощью дилерскую деятельность.

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Зампред совета Торгово-промышленной палаты России (ТПП) по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров констатировал, что пока зарубежные финансовые организации в страну не спешат. С момента разрешения ни один филиал так и не открылся.

Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев предположил, что законодательные новации направлены на то, чтобы заинтересовать банки из стран Азии и Ближнего Востока.

Однако собеседник издания на финансовом рынке не верит, что они приведут к «очереди на вход», потому что потери в случае введения в их отношении санкций несопоставимы с теми выгодами, которые гипотетически могла бы принести работа в России.

Центробанк установил порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России в конце прошлого года. Об отмене запрета на иностранные банки из дружественных стран для привлечения капитала власти впервые заговорили два года назад.

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