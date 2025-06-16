Пугачеву упрекнули в молчании на фоне ударов Израиля по Ирану

MK.RU: Певицу Аллу Пугачеву призвали прокомментировать атаки Израиля на Иран

Пользователи сети призвали эстрадную певицу Аллу Пугачеву прокомментировать действия Израиля, которые привели к эскалации конфликта с Ираном. Об этом пишет MK.RU.

Они указывают на то, что артисты, покинувшие Россию и переехавшие в Израиль после начала специальной военной операции, молчат о развернувшейся ситуации. «В шоке, наверное. Решают, куда податься дальше. На самом деле вот это их трусливое молчание в данном случае гаже и противнее всего. По поводу России у них задница просто огнем горела, так они решительно ее осуждали, слюной брызгали от негодования. А тут вдруг притихли», — написала одна из пользовательниц.

Ранее актриса Яна Поплавская предсказала забвение Алле Пугачевой, Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и Борису Гребенщикову (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.