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16:58, 16 июня 2025Россия

Путин наградил ставших жертвами ДТП с участием военных медиков из Белгорода

Путин наградил ставших жертвами ДТП с военными медиков Любимову и Паровышник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами Пирогова медиков Ольгу Любимову и Марину Паровышник, ставших жертвами ДТП с участием военных в Белгороде. Указ опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что фельдшеры награждены за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

О смертельном ДТП в Белгороде, унесшем жизни двух фельдшеров, стало известно 7 февраля. На опубликованных в сети кадрах видно, как BMW X7 мчится с большой скоростью, игнорируя красный сигнал светофора, и на перекрестке врезается в машину экстренной службы.

Известно, что в автомобиле находились несколько военнослужащих.

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