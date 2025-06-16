Путин наградил ставших жертвами ДТП с участием военных медиков из Белгорода

Путин наградил ставших жертвами ДТП с военными медиков Любимову и Паровышник

Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами Пирогова медиков Ольгу Любимову и Марину Паровышник, ставших жертвами ДТП с участием военных в Белгороде. Указ опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что фельдшеры награждены за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

О смертельном ДТП в Белгороде, унесшем жизни двух фельдшеров, стало известно 7 февраля. На опубликованных в сети кадрах видно, как BMW X7 мчится с большой скоростью, игнорируя красный сигнал светофора, и на перекрестке врезается в машину экстренной службы.

Известно, что в автомобиле находились несколько военнослужащих.