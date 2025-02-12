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12:02, 12 февраля 2025Россия

Сестра устроившего ДТП со скорой в Белгороде военного оправдала его

Сестра военного Гаджимурадова, устроившего ДТП со скорой: Брат не был пьян
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сестра военного Рамазана Гаджимурадова, устроившего ДТП со скорой в Белгороде, оправдала его, заявив, что ее брат не был пьян в момент аварии. Ее слова приводит ИА «Регнум»

«Он не был пьяным. Он мусульманин, и употреблять алкоголь ему запрещено религией», — рассказала она.

Россиянка добавила, что еще не связывались ни с кем со стороны пострадавших в аварии, но выразила готовность оказать помощь. «Мы сделаем все, что от нас зависит. Все оплатим. Но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что водитель джипа, предположительно, был пьян.

Об аварии в российском городе стало известно в пятницу, 7 февраля. На опубликованных в сети кадрах видно, как BMW X7 мчится с большой скоростью, игнорируя красный сигнал светофора, и на перекрестке врезается в машину экстренной службы.

В аварии не выжили фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Кроме того, пострадали оба водителя и пассажиры иномарки. Как выяснилось, в джипе находились трое военных. О водителе Рамазане Гаджимурадове известно, что он боец ММА, а также участник специальной военной операции (СВО), служивший в составе морской пехоты.

Глава Федерации по смешанным боевым единоборствам Мурманской области и главный тренер клуба «Булат» Алексей Покровский охарактеризовал Гаджимурадова как «хорошего, честного, дисциплинированного и ответственного парня».

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